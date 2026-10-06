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Регионы России

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Покупатель получил вместо видеокарты RTX 5090 набор с рисом и макаронами

Покупатель получил вместо видеокарты RTX 5090 набор с рисом и макаронами

Пользователь Reddit рассказал, что перед покупкой он откладывал деньги более года, чтобы подобрать подходящую модель для своего 57-дюймового монитора Samsung Odyssey Neo G9.

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