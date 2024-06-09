С 1 сентября школам будет запрещено отводить под контрольные больше 10% учебного времени. Глава Рособрнадзора заявил, что в некоторых учебных заведениях контрольные занимают аж 40% времени.
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С 1 сентября школам будет запрещено отводить под контрольные больше 10% учебного времени. Глава Рособрнадзора заявил, что в некоторых учебных заведениях контрольные занимают аж 40% времени.