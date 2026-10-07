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Царьград

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Следствие раскрыло детали сделки по делу экс-главы «Аэрофлота»

Следствие раскрыло детали сделки по делу экс-главы «Аэрофлота»

Ущерб по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего генерального директора «Аэрофлота» Михаила Полубояринова оценивается примерно в 7,5 млрд рублей, сообщает ТАСС.

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