Театр абсурда
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Театр абсурда

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Назло России мы "прострелим" себе ногу: Пашинян начал уничтожать своих

Назло России мы "прострелим" себе ногу: Пашинян начал уничтожать своих

Назло России мы "прострелим" себе ногу: Пашинян начал уничтожать своих. После заморозки членства Армении в ОДКБ в сентябре 2024 года и заявлений о симпатиях к НАТО законопроект о вступлении в ЕС - это уже третий недружественный шаг по отношению к России со стороны премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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