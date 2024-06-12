12 июня – День России 12 июня – День РоссииОчень важный исторический момент в истории нашего государства произошел 12 июня 1990 года.
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12 июня – День России 12 июня – День РоссииОчень важный исторический момент в истории нашего государства произошел 12 июня 1990 года.
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