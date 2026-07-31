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Дэвид Крофт о жалобах Ферстаппена на «Ред Булл»: «Может, Макс пытается создать возможность для перехода в «Макларен»?»

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт полагает, что за счет жалоб на болид « Ред Булл » Макс Ферстаппен добивается перехода в « Макларен ».

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