Почему запретили использовать транспорт ТЦК и частные авто для доставки граждан? В каких условиях теперь обязаны содержать военнообязанных в ТЦК? Какие личные вещи запрещено изымать у посетителей ТЦК И какой алгоритм общения предписали военным для разговора с гражданами? Адвокат Виктория Драпайло в эфире ответила на вопросы зрителей и читателей.