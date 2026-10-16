Почему запретили использовать транспорт ТЦК и частные авто для доставки граждан? В каких условиях теперь обязаны содержать военнообязанных в ТЦК? Какие личные вещи запрещено изымать у посетителей ТЦК И какой алгоритм общения предписали военным для разговора с гражданами? Адвокат Виктория Драпайло в эфире ответила на вопросы зрителей и читателей.
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