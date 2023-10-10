Агент Рендулича подтвердил, что СКА выменяет игрока у «Сочи». Хорват набрал 9+6 в 16 матчах сезона

«Да, в ближайшее время Борна Рендулич будет обменян из «Сочи» в СКА», – сказал Алеша Пилко. 31-летний хорватский форвард набрал 15 (9+6) очков в 16 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ за сочинцев.