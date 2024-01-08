«Конкурировать с «Зенитом» можно. Но если «Краснодар» хочет стать чемпионом, нельзя ждать осечки петербуржцев». Зырянов об РПЛ

Константин Зырянов ответил на вопрос о положении дел в верхней части таблицы Мир Премьер-лиги. – Как оцените тот факт, что «Зенит» впервые за шесть лет закончил осеннюю часть сезона не первым? – Это показывает всем командам, что конкурировать с «Зенитом» в принципе можно.