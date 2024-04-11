Выставка «Палитра Победы» откроется в Иркутске 12 апреля

В преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Иркутский художественный музей распахнет двери Галереи сибирского искусства для выставки «Палитра Победы», приуроченной к этому знаменательному событию.
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