Артиллеристы ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении

Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) Вооруженных сил (ВС) РФ с помощью 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» успешно уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии