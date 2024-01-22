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Артиллеристы ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении

Артиллеристы ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении

Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) Вооруженных сил (ВС) РФ с помощью 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» успешно уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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