Доход от штрафов самокатчиков предложили направить на развитие инфраструктуры

Накануне депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о штрафах за нарушения со стороны пользователей СИМ Депутат Антон Ткачев предложил направлять доход от штрафов за нарушения ПДД с использованием средств индивидуальной мобильности и велосипедов на строительство и ремонт инфраструктуры для этого транспорта.
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