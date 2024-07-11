Доход от штрафов самокатчиков предложили направить на развитие инфраструктуры

Накануне депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о штрафах за нарушения со стороны пользователей СИМ Депутат Антон Ткачев предложил направлять доход от штрафов за нарушения ПДД с использованием средств индивидуальной мобильности и велосипедов на строительство и ремонт инфраструктуры для этого транспорта.