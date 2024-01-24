У Like a Dragon: Infinite Wealth самый высокий рейтинг обзоров в серии В ожидании реакции ...

У Like a Dragon: Infinite Wealth самый высокий рейтинг обзоров в серииВ ожидании реакции публики, Like a Dragon: Infinite Wealth заслужила много оваций прессы, настолько, что на данный момент это игра серии с самым высоким средним рейтингом обзоров за всю её долгую историю.
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