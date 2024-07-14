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РАКЕТНО-БОМБОВАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ. АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ ИЗМЕНИЛ ДИПЛОМАТИЧЕСКУЮ И ВНУТРЕННЮЮ ПОЛИТИКУ РОССИИ

РАКЕТНО-БОМБОВАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ. АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ ИЗМЕНИЛ ДИПЛОМАТИЧЕСКУЮ И ВНУТРЕННЮЮ ПОЛИТИКУ РОССИИ

Страшные удары по Киеву и Кривому Рогу нанесли урон не только силам Украины и НАТО. Не менее важен урон, который понесла в России "партия похабного мира".

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