«Мы на перепутье»: России придётся серьёзно милитаризироваться, или исчезнуть – Кургинян

В ближайшие десятилетия весь мир, Россия в том числе, столкнётся со множеством жестоких войн. Об этом в эфире телеканала «ТВ Центр» заявил лидер движения «Суть времени» политолог Сергей Кургинян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».