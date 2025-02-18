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«Мы на перепутье»: России придётся серьёзно милитаризироваться, или исчезнуть – Кургинян

«Мы на перепутье»: России придётся серьёзно милитаризироваться, или исчезнуть – Кургинян

В ближайшие десятилетия весь мир, Россия в том числе, столкнётся со множеством жестоких войн. Об этом в эфире телеканала «ТВ Центр» заявил лидер движения «Суть времени» политолог Сергей Кургинян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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