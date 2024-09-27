Тушу краснокнижного животного перевозили в авто в Алматинской области

Факт незаконной охоты зафиксировали в регионе. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции мегаполиса, 26 сентября, в 8:30 часов на автодороге Конаев-Баканас-Караой, неподалеку от села Бирлик, полицией была задержана автомашина УАЗ под управлением 58-летнего жителя Жетысуской области.