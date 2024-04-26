Жена пропавшего в Донбассе «Техаса» обратилась к Путину

Она просит президента оказать максимальное содействие в установлении местонахождения мужа Жена пропавшего в Донбассе американского добровольца Рассела Бентли с позывным «Техас» обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь найти мужа, сообщает «Царьград».