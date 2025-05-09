«Это какой-то позор, товарищи!». Цены на картошку в России бьют исторические рекорды

Мало того, русский «второй хлеб» еще надо умудриться отыскать среди китайского, египетского и сербского Андрей Захарченко Фото: Роман Балаев/ТАСС Материал комментируют: Леонид Холод Оптовая стоимость картофеля в России с начала года выросла более чем на 85%, а по сравнению с прошлой весной — в 4,4 раза.
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