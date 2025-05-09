«Это какой-то позор, товарищи!». Цены на картошку в России бьют исторические рекорды

Владимир Негода

при нынешнем положении в стране этот дурдом будет продолжаться бесконечно , ну пока этот капитализм сам не сдохнет ..... яйца , картошка , войны нескончаемые и т.д и т.п .... в общем в ближайшие годы ждать что - то хорошее не надо даже и мечтать !