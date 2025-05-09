БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Это какой-то позор, товарищи!». Цены на картошку в России бьют исторические рекорды

«Это какой-то позор, товарищи!». Цены на картошку в России бьют исторические рекорды

Мало того, русский «второй хлеб» еще надо умудриться отыскать среди китайского, египетского и сербского Андрей Захарченко Фото: Роман Балаев/ТАСС Материал комментируют: Леонид Холод Оптовая стоимость картофеля в России с начала года выросла более чем на 85%, а по сравнению с прошлой весной — в 4,4 раза.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
И картошку !
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21 час.
Владимир Негода
при нынешнем положении в стране этот дурдом будет продолжаться бесконечно , ну пока этот капитализм сам не сдохнет ..... яйца , картошка , войны нескончаемые и т.д  и  т.п  .... в общем в ближайшие годы ждать что - то хорошее не надо даже и мечтать !
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19 час.
EV
Evgeni Velesik
А что об этом думает товарищ Зюганов? Или Миронов?
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2 час.
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