Владельца затонувшего танкера штрафовали за незаконную перевозку опасных грузов

Владельцем одного из танкеров, 15 декабря потерпевших крушение в Керченском проливе, является компания «Кама Шиппинг», у которой ранее были проблемы из-за несоблюдения морского законодательства, выяснили «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии