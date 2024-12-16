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Владельца затонувшего танкера штрафовали за незаконную перевозку опасных грузов

Владельца затонувшего танкера штрафовали за незаконную перевозку опасных грузов

Владельцем одного из танкеров, 15 декабря потерпевших крушение в Керченском проливе, является компания «Кама Шиппинг», у которой ранее были проблемы из-за несоблюдения морского законодательства, выяснили «Известия».

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