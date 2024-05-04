Патриарх Кирилл назвал христианскую веру «спасительным компасом»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к прихожанам из алтаря храма Христа Спасителя. В своей речи глава Русской православной церкви (РПЦ) заявил, что христианская вера является компасом, помогающим людям держаться правильного жизненного курса.
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