Патриарх Кирилл назвал христианскую веру «спасительным компасом»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к прихожанам из алтаря храма Христа Спасителя. В своей речи глава Русской православной церкви (РПЦ) заявил, что христианская вера является компасом, помогающим людям держаться правильного жизненного курса.