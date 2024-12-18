Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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  • Александр Ляшенко
    Интересно другое, где хоть одна показательная казнь преступников?В понедельник в 1...
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    Спасибо знаем кому за то, что "материала" для вербовки , прибывающего из "друужбонародной СА у нас выше крыши!!!!В понедельник в 1...
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В понедельник в 15:00 Украина предупредила генерала Кириллова, сегодня – генерала Картаполова: "Под машиной бомба"

В понедельник в 15:00 Украина предупредила генерала Кириллова, сегодня – генерала Картаполова: "Под машиной бомба"

Татар-информ  Подозреваемый в убийстве генерала Кириллова дал признательные показания Readovka✔ ❗️Задержанным подозреваемым исполнителем убийства Игоря Кириллова оказался гражданин Узбекистана, за преступление ему обещали $100 тыс — Следком РФВ Следкоме сообщили, что в качестве подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова задержан гражданин Узбекистана 1995 года рождения.

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Комментарии
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Андрей Павлов
&quot;Ибо они будут, не побоюсь этого слова, страшными.&quot; Ой ли? Ключевые мосты и туннели не тронут, они нашим бизнесменом нужны. Высших лиц вряд ли достанут, не завезли в Хохляндию мигрантов  некого вербовать. Да и охрана у них не чета генеральской. Ладно, будем посмотреть, что такое &quot;страшное&quot; рисовальщики красных линий  реализуют.
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6 час.
Татьянка Яцук
Спасибо знаем кому за то, что &quot;материала&quot; для вербовки , прибывающего из &quot;друужбонародной СА у нас выше крыши!!!!
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2 час.
Александр Ляшенко
Интересно другое, где хоть одна показательная казнь преступников?
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1 час.

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