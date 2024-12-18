Татар-информ Подозреваемый в убийстве генерала Кириллова дал признательные показания Readovka✔ ❗️Задержанным подозреваемым исполнителем убийства Игоря Кириллова оказался гражданин Узбекистана, за преступление ему обещали $100 тыс — Следком РФВ Следкоме сообщили, что в качестве подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова задержан гражданин Узбекистана 1995 года рождения.
В понедельник в 15:00 Украина предупредила генерала Кириллова, сегодня – генерала Картаполова: "Под машиной бомба"
Комментарии
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Андрей Павлов
"Ибо они будут, не побоюсь этого слова, страшными." Ой ли? Ключевые мосты и туннели не тронут, они нашим бизнесменом нужны. Высших лиц вряд ли достанут, не завезли в Хохляндию мигрантов некого вербовать. Да и охрана у них не чета генеральской. Ладно, будем посмотреть, что такое "страшное" рисовальщики красных линий реализуют.
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6 час.
Татьянка Яцук
Спасибо знаем кому за то, что "материала" для вербовки , прибывающего из "друужбонародной СА у нас выше крыши!!!!
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2 час.
Александр Ляшенко
Интересно другое, где хоть одна показательная казнь преступников?
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1 час.
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