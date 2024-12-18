В понедельник в 15:00 Украина предупредила генерала Кириллова, сегодня – генерала Картаполова: "Под машиной бомба"

Андрей Павлов

"Ибо они будут, не побоюсь этого слова, страшными." Ой ли? Ключевые мосты и туннели не тронут, они нашим бизнесменом нужны. Высших лиц вряд ли достанут, не завезли в Хохляндию мигрантов некого вербовать. Да и охрана у них не чета генеральской. Ладно, будем посмотреть, что такое "страшное" рисовальщики красных линий реализуют.