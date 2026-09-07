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Царьград

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Сергей Собянин сообщил об открытии трех центров женского здоровья

Сергей Собянин сообщил об открытии трех центров женского здоровья

В Москве открылись три новых центра женского здоровья на базе известных больниц: ГКБ имени Вересаева, центра «Коммунарка» и ГКБ имени Иноземцева.

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