В Пензе пятилетний малыш из-за сломанного замка оказался в плену квартиры

В Пензе в квартире на улице Калинина произошло ЧП. Пятилетний малыш оказался один заперт в квартире. Мама ребенка буквально ненадолго вышла в магазин, а когда вернулась, не смогла попасть в квартиру.
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