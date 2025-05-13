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Келлог пригрозил России жесткими санкциями при отсутствии прогресса по Украине

Келлог пригрозил России жесткими санкциями при отсутствии прогресса по Украине

www.globallookpress.com/Siavosh Hosseini Соединенные Штаты введут жесткие санкции в отношении России, если не будет достигнут прогресс на предстоящих переговорах в Стамбуле по урегулированию украинского конфликта.

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