97 лет воссоединению Западной Белоруссии с БССР

17 сентября — 87-я годовщина воссоединения Западной Белоруссии с БССРДвадцать лет. С 1921 по 1939 год.
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