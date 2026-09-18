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97 лет воссоединению Западной Белоруссии с БССР

97 лет воссоединению Западной Белоруссии с БССР

17 сентября — 87-я годовщина воссоединения Западной Белоруссии с БССРДвадцать лет. С 1921 по 1939 год.

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