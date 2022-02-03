Смертельной больной российский генерал спас Курилы от японского вторжения в 1992 году. ГЕРОЙ о котором все забыли (2022)

Он не боялся риска, ему было нечего терять! В конце августа 1992 года в кабинет главы генштаба ВС РФ Виктора Дубынина (ветеран Афгана) вошел коренастый человек в штатском.
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