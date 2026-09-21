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Журнал «Профиль»

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Собянин выступил против переноса столицы

Собянин выступил против переноса столицы

Опыт других стран показывает, что перенос столицы приводит только к расходам федерального бюджета, а эффективность близка к нулю, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума в понедельник, 21 сентября 2026 года.

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