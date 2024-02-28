В YouTube Music на ПК появилась возможность скачивать музыку

https://www.ixbt.com/news/2024/02/28/v-youtube-music-na-pk-p. Музыкальный стриминговый сервис YouTube Music от Google добавил новую возможность загрузки песен для прослушивания без интернета на компьютерах.
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