Участники Большой математической мастерской в АГУ оптимизируют график работы отделений банка

Оптимизация банковских процессов: студенты АГУ решают задачу для «Совкомбанк Технологии» Команда студентов АГУ и МГГТК АГУ под руководством Марины Леоновой работает над проектом по оптимизации графиков работы сотрудников отделений «Совкомбанка».
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