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«Сибирь» уступила казанскому «Ак Барсу»

«Сибирь» уступила казанскому «Ак Барсу»

Встреча на льду «Сибирь-Арены» завершилась со счетом 2:3 в пользу казанской команды. Хоккейный клуб «Сибирь» в овертайме уступила «Ак Барсу» в заключительном матче регулярного сезона, который прошел накануне в «Сибирь-Арене».

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