«Сибирь» уступила казанскому «Ак Барсу»

Встреча на льду «Сибирь-Арены» завершилась со счетом 2:3 в пользу казанской команды. Хоккейный клуб «Сибирь» в овертайме уступила «Ак Барсу» в заключительном матче регулярного сезона, который прошел накануне в «Сибирь-Арене».