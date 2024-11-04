ВС РФ в октябре освободили от ВСУ рекордную по площади территорию

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Президент Польши Анджей Дуда предложил Украине покупать оружие в кредит. Забавно, что польский президент, который еще не так давно вместе с остальным Западом делил шкуру "неубитого русского медведя" – напомним про идею того же Дуды раздробить Россию на 200 маленьких государств, – теперь, как и другие, пытается урвать с разрушенного ими украинского государства "хоть шерсти клок".