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ВС РФ в октябре освободили от ВСУ рекордную по площади территорию

ВС РФ в октябре освободили от ВСУ рекордную по площади территорию

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Президент Польши Анджей Дуда предложил Украине покупать оружие в кредит. Забавно, что польский президент, который еще не так давно вместе с остальным Западом делил шкуру "неубитого русского медведя" – напомним про идею того же Дуды раздробить Россию на 200 маленьких государств, – теперь, как и другие, пытается урвать с разрушенного ими украинского государства "хоть шерсти клок".

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