Производство, эксплуатация и экспорт китайских штурмовиков Q-5

1 октября 1949 года лидер коммунистической партии Китая Мао Цзэдун на площади Тяньаньмэнь в Пекине провозгласил образование Китайской Народной Республики.
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