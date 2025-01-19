Два главных правила этикета при отправке нюдсов и дикпиков

Проверьте, соблюдаете их вы или в ваш адрес или посылка идет на голом энтузиазме! фото: кадр из фильмаПосылка нюдсов и дикпиков стала до того общим местом и массовым явлением, что заслуживает регулирования — не нормативного, а эстетического.
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