Россия и Китай нашили новые формы взаимодействия в условиях пандемии COVID-19, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В сложных условиях развития пандемии во всём мире мы, тем не менее, общими усилиями смогли найти новые формы кооперации и продолжили плодотворное сотрудничество», - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ в Душанбе в среду.
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