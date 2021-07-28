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Россия и Китай нашили новые формы взаимодействия в условиях пандемии COVID-19, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Россия и Китай нашили новые формы взаимодействия в условиях пандемии COVID-19, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В сложных условиях развития пандемии во всём мире мы, тем не менее, общими усилиями смогли найти новые формы кооперации и продолжили плодотворное сотрудничество», - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ в Душанбе в среду.

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