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Регионы России

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Третий прототип самолёта Як-130М совершил первый полёт в Иркутске

Третий прототип самолёта Як-130М совершил первый полёт в Иркутске

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в Государственную корпорацию Ростех, сообщила о выполнении первого полёта третьего опытного самолёта Як-130М на Иркутском авиационном заводе (филиал ПАО "Яковлев").

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