Власти призывают фермеров защитить свои земли от засухи

В настоящее время только 1,8 процента сельскохозяйственных земель в Молдове застрахованы от засухи и других погодных условий, cообщили представители Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии