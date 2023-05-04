В Архангельске волонтёры сшили около 200 носилок для зоны СВО

Архангелогородец Леонид Букин вместе с волонтерами движения «Золотые руки ангела» уже больше года шьет в своей мастерской бескаркасные носилки и эвакуационные стропы.
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