Овчинский: в Очакове-Матвеевском готовят котлован для дома по реновации

В Москве в районе Очаково-Матвеевское рабочие разрабатывают котлован для строительства жилого комплекса в рамках программы реновации, ообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.