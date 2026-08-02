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Аргументы и Факты

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Овчинский: в Очакове-Матвеевском готовят котлован для дома по реновации

Овчинский: в Очакове-Матвеевском готовят котлован для дома по реновации

В Москве в районе Очаково-Матвеевское рабочие разрабатывают котлован для строительства жилого комплекса в рамках программы реновации, ообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

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