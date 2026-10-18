Власти Франции должны закрыть границы и взять ситуацию с массовыми беспорядками под контроль. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- VY Политик Мема заяв...
- Сикорский признал...
- АЛ Роспотребнадзор р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым