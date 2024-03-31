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«Много огня и воды»: Найдено неизвестное предсказание Ванги о судьбе России и мира в 2035 году

«Много огня и воды»: Найдено неизвестное предсказание Ванги о судьбе России и мира в 2035 году

«Много огня и воды»: Найдено неизвестное предсказание Ванги о судьбе России и мира в 2035 году Алиса БронскаяОбнаружена видеокассета с неизвестными до сего дня предсказаниями известной болгарской прорицательницы, которая, как утверждают, даст представление о том, что ожидает мир в ближайшем десятилетии, включая судьбу российского государства.

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