«Много огня и воды»: Найдено неизвестное предсказание Ванги о судьбе России и мира в 2035 году Алиса БронскаяОбнаружена видеокассета с неизвестными до сего дня предсказаниями известной болгарской прорицательницы, которая, как утверждают, даст представление о том, что ожидает мир в ближайшем десятилетии, включая судьбу российского государства.