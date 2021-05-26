ФАС планирует ввести эталонные тарифы на тепло с 1 июля 2022 года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена ввести эталонные тарифы на теплоснабжение с 1 июля следующего года в нескольких регионах — соответствующий проект постановления Правительства ведомство может опубликовать уже в июне 2021 года.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена ввести эталонные тарифы на теплоснабжение с 1 июля следующего года в нескольких регионах — соответствующий проект постановления Правительства ведомство может опубликовать уже в июне 2021 года.
Свежие комментарии