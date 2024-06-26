Зорькин заявил, что решения МУС по России не имеют правовых оснований

Председатель Конституционного суда Российской Федерации Валерий Зорькин заявил, что ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест должностных лиц, в том числе президента Владимира Путина, бывшего министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, не заслуживают внимания и являются информационным шумом.