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Зорькин заявил, что решения МУС по России не имеют правовых оснований

Зорькин заявил, что решения МУС по России не имеют правовых оснований

Председатель Конституционного суда Российской Федерации Валерий Зорькин заявил, что ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест должностных лиц, в том числе президента Владимира Путина, бывшего министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, не заслуживают внимания и являются информационным шумом.

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