Мировое обозрение

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Спецназовец БОМБИТ! Реальная обстановка в зоне СВО: Ты ОФИГЕЕШЬ! Я тебе себе сейчас РАСКРОЮ ГЛАЗА! (2022)

Спецназовец БОМБИТ! Реальная обстановка в зоне СВО: Ты ОФИГЕЕШЬ! Я тебе себе сейчас РАСКРОЮ ГЛАЗА! (2022)

За последние месяцы была полностью выправлена ситуация с аптечками на фронте - только благодаря инициативным людям, а никак не Минобороны РФ.

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