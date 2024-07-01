Регионы России
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Регионы России

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Рейтинг регионов по доходам населения: кто живет лучше всех?

Рейтинг регионов по доходам населения: кто живет лучше всех?

Регионы России по доходам населения: кто лидирует, а кто отстает. Как сообщает РИА Новости, Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером рейтинга, в котором учитывается отношение медианного дохода к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

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