Рейтинг регионов по доходам населения: кто живет лучше всех?

Регионы России по доходам населения: кто лидирует, а кто отстает. Как сообщает РИА Новости, Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером рейтинга, в котором учитывается отношение медианного дохода к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.
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