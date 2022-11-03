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Стал известен главный кард турнира UFC 281, который пройдет 13 ноября

UFC опубликовал основной кард 281-го турнира, который пройдет 13 ноября в Нью-Йорке. Главным событием вечера станет бой чемпиона среднего дивизиона Исраэля Адесаньи и бразильца Алекса Перейры.

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