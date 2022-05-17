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В Ростовской области мужчина обворовал местную птицефабрику

В Ростовской области мужчина обворовал местную птицефабрику

50-летнего жителя города Шахты сотрудники полиции задержали под Новочеркасском. Ранее судимого мужчину подозревают в том, что он нанес ущерб местной птицефабрике на сумму свыше 50 тысячи рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

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