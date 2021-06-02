Происшествия

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Транспортный полицейский в городе Иркутске спас девушку от падения с моста

Транспортный полицейский в городе Иркутске спас девушку от падения с моста

Накануне прапорщик полиции Максим Ляшкевич - полицейский-водитель комендантского отделения по охране объектов ОВД Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте,  находясь на службе, следуя на служебном автомобиле по Глазковскому мосту в сторону Свердловского района города Иркутска заметил, что за перилами стоит девушка с намерением спрыгнуть в реку Ангара.

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