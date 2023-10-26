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Чаще всего китайские машины покупают жители Центральной России, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов

Чаще всего китайские машины покупают жители Центральной России, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов

Эксперты «Открытие Авто» изучили результаты регистраций новых легковых китайских автомобилей в России за первые три квартала 2023 года и проанализировали региональное распределение продаж брендов из Поднебесной.

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