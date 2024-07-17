КУРКИНО
MainВСЕ НОВОСТИЗАДАТЬ ВОПРОСОПРОСЫПАРКОВКИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

КУРКИНО

17 подписчиков

Свежие комментарии

На подстации скорой помощи на Соколово-Мещерской будут выдавать детское питание

Молочно-раздаточный пункт №212 на Новокуркинскомш., 51 закрылся на капитальный ремонт до ноября. Во время ремонта МРП№212 детское питание можно получать на подстанции №39 станции скорой и неотложной медицинской помощи им.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх