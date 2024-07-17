На подстации скорой помощи на Соколово-Мещерской будут выдавать детское питание

Молочно-раздаточный пункт №212 на Новокуркинскомш., 51 закрылся на капитальный ремонт до ноября. Во время ремонта МРП№212 детское питание можно получать на подстанции №39 станции скорой и неотложной медицинской помощи им.
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