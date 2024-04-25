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Петербургский дневник

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СЦКК: при обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб человек, еще пятеро ранены

Сведения о последствиях обстрелов все еще поступают Один человек погиб и пятеро были ранены при обстреле Донецка военнослужащими украинской армии, сообщило представительство ДНР в СЦКК в своем телеграм-канале.

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