СЦКК: при обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб человек, еще пятеро ранены

Сведения о последствиях обстрелов все еще поступают Один человек погиб и пятеро были ранены при обстреле Донецка военнослужащими украинской армии, сообщило представительство ДНР в СЦКК в своем телеграм-канале.
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